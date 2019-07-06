Появился первый трейлер боевика "Иловайск" (Видео)

Новости культуры: Фильм, основанный на реальных событиях, выйдет на широкие экраны в августе.

По сценарию, командир штурмовой группы батальона "Донбас" Бишут был ранен в бою за Иловайск. Он чудом остается живым в оккупированном городе. Его разыскивает назначенный комендантом Иловайска российский офицер Рунков, для которого война стала личной трагедией, и он жаждет не справедливости, а мести.

Главными героями фильма стали Тарас Костанчук. Анастасия Ренард, Руслан Сокольник, Олег Драч, Евгений Ламах и Александр Мавриц.

На широких экранах фильм появится 29 августа.

Ранее сообщалось, что BBC Studios решила переснять легендарный сериал "Анна Каренина". Ценители классики и впечатляющих историй о любви вскоре получат значительную порцию наслаждения. Ведь как сообщает издание The Deadline, студия ВВС намерена переснять эстетически красивую и невероятную увлекательную картину – "Анну Каренину".