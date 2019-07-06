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Суббота, 06.07.2019
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Появился первый трейлер боевика "Иловайск" (Видео)
Появился первый трейлер боевика "Иловайск" (Видео)

Появился первый трейлер боевика "Иловайск" (Видео)

Появился первый трейлер боевика "Иловайск" (Видео)
21:16 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Скриншот

Новости культуры: Фильм, основанный на реальных событиях, выйдет на широкие экраны в августе.

По сценарию, командир штурмовой группы батальона "Донбас" Бишут был ранен в бою за Иловайск. Он чудом остается живым в оккупированном городе. Его разыскивает назначенный комендантом Иловайска российский офицер Рунков, для которого война стала личной трагедией, и он жаждет не справедливости, а мести.

Главными героями фильма стали Тарас Костанчук. Анастасия Ренард, Руслан Сокольник, Олег Драч, Евгений Ламах и Александр Мавриц.

На широких экранах фильм появится 29 августа.

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Ранее сообщалось, что BBC Studios решила переснять легендарный сериал "Анна Каренина". Ценители классики и впечатляющих историй о любви вскоре получат значительную порцию наслаждения. Ведь как сообщает издание The Deadline, студия ВВС намерена переснять эстетически красивую и невероятную увлекательную картину – "Анну Каренину".

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Все по теме:

Фильм, Видео, Боевик, Трейлер, донбас, Иловайск, На реальных событиях.
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