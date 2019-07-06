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В Голливуде хотят переснять "Маску" с женщиной в главной роли

В Голливуде хотят переснять "Маску" с женщиной в главной роли
22:32 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Создатель оригинала выразил желание увидеть новую версию фильма – уже с женщиной, а не с мужчиной, в главной роли.

Очередной жертвой современной модой на всевозможные ремейки и перезапуски (причем с женщинами, темнокожими актерами и представителями ЛГБТ-сообщества в главных ролях) может стать культовая комедия "Маска".

Высказаться по поводу потенциального ремейка "Маски" в интервью Forbes решил Майк Ричардсон – именно он был в свое время ответственным за создание культовой комедии с Джимом Керри, вышедшей в прокат ровно четверть века назад (в июле 1994) и собравшей по миру свыше 350 миллионов долларов. Ричардсон – основатель выпускающей комиксы компании Dark House Comics, по чьему комиксу и была снята "Маска".

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Ричардсон отметил, что хотел бы увидеть "женский" ремейк "Маски" и, более того, у него уже есть "подходящая" актриса на главную роль – хотя имя писатель называть отказался. "У меня есть кое-кто на примете, но имен я называть не буду. Эту конкретную актрису потребуется очень долго убеждать, но мы посмотрим, – сообщил Ричардсон. – Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. У нас есть кое-какие идеи".

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Фильм, Маска, Актриса, Джим Керри, Перезапуск, Майк Ричардсон.
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