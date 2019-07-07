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Умер 20-летний актер студии Disney Камерон Бойс

Умер 20-летний актер студии Disney Камерон Бойс
14:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Американская звезда Disney Камерон Бойс умер в своем доме. На время смерти перспективном актеру было всего 20 лет.

О неожиданной смерти Кэмерона Бойса сообщает британский таблоид The Sun. По данным журналистов, 20-летний актер умер во сне в своем доме.

Соответствующую информацию подтвердили и родственники знаменитости. Они решили не разглашать деталей смерти Кэмерона Бойса, отметив, что парень умер в ночь на 7 июля.

"Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром мы потеряли Камерона. Он умер во сне после лечения ... Мир несомненно потерял одного из самых ярких актеров", – прокомментировали потерю родственники Кэмерона Бойса.

Кроме этого, они обратились к фанатам голливудского актера и представителям СМИ с просьбой уважать их приватность. Родственники Кэмерона Бойса стремятся проститься с ним без лишнего внимания общественности.

Умер Камерон Бойс: биография актера

Родился актер 28 мая 1999 года в наиболее известном городе Голливуда – Лос-Анджелесе. Поэтому неудивительно, что с детства парень мечтал стать актером.

Дебютировал Камерон Бойс в кино в 2011 году. Тогда он сыграл первую роль в сериале "Держись, Чарли". Мастерская игра и профессиональные танцы перспективного актера привлекли внимание режиссеров, поэтому парня начали приглашать и на другие проекты студии Disney.

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В возрасте 20 лет Камерон Бойс мог похвастаться ролями в 16 фильмах, в частности "Зеркала", "На крючке", "Танцевальная лихорадка", "Одноклассники", "Лив и Мэдди", "Наследники", "Дневник геймера", "Летний лагерь "," Человек-паук ". Не менее успешными были и его блоги в социальных сетях, где за его жизнью следили более 8 миллионов подписчиков. За день до смерти Камерон Бойс разместил последний пост, который, по стечению обстоятельств, был черно-белым.

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Умер, Американский актер, Ушел из жизни, Альманах-2019, Камерон Бойс.
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