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Disney презентовала первые кадры фильма "Мулан" (Видео)

Disney презентовала первые кадры фильма "Мулан" (Видео)
21:25 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Студия Disney представила дебютный тизер многообещающего игрового ремейка мультфильма "Мулан".

Полутораминутный ролик дает зрителям возможность оценить как главную героиню, так и второстепенный персонажей, а также намекает, что поклонников оригинала ждет немало изменений.

Нравится фанатам или нет - все уже решено. Судя по тизеру, новая Мулан уже владеет определенными навыками ведения боя и неплохо управляется с мечом, в отличие от анимационной героини. Также отрывки из батальной сцены демонстрируют, что она не просто примет участие в войне и внесет клад в победу с помощью смекалки, а наравне с мужчинами будет сражаться с врагами.

А вот изменение, которое не придется по душе ни одному поклоннику оригинального мультфильма - это замена дракона Мушу на феникса. В тизере создатели не показали ни того, ни другого, поэтому зрителям остается ждать подтверждения данной информации в расширенных трейлерах.

 
 
 
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Disney’s #Mulan, in theaters March 27, 2020.

Публикация от Mulan (@mulan)

За постановку картины отвечает режиссер фильма "Жена смотрителя зоопарка" Ники Каро. Роль Мулан исполнит Лю Ифэй. Компанию ей составят Джет Ли, Донни Йен, Джейсон Скотт Ли и другие.

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Премьера фильма состоится 25 марта 2020 года.

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Дисней, Видео, Тизер, Мулан.
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