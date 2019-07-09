Топ 15: лучшие фильмы о преодолении жизненных трудностей

Новости культуры: Фильмы о преодолении трудностей, в том числе основанных на реальных историях.

1. "Список Шиндлера" (1993)

Трогательная историческая драма, возрождающая в душе веру в человечность. Фильм основан на героическом подвиге реального человека, рисковавшего собственной жизнью во имя благого дела. Немец Оскар Шиндлер спасал евреев от жестокой участи, которую им уготовил строй безумного диктатора.

2. "Форест Гамп" (1994)

Душевная комедия с элементами драмы повествует о нелегкой судьбе умственно отсталого парня. И хотя Форест неописуемо глуп, он вызывает в зрителе сочувствие и симпатии, ведь у него на удивление чистая и добрая душа.

3. "Клуб первых жен" (1996)

Искрометная комедия о женской мести начинается с довольно грустной ноты. Четверых подруг жестоко обманули их любимые мужья, закрутившие интрижки с молодыми любовницами. Одна подруга так отчаялась, что свела счеты с жизнью. Но оставшаяся троица не намерена легко сдаваться. Женщины объединяют усилия, чтобы справиться с финансовыми трудностями и потрепать нервишки бывшим мужьям.

4. "Куда приводят мечты" (1998)

Великолепная драма о любви, не страшащейся смерти. Если вы еще не видели этого фильма, срочно исправляйте ситуацию. Да, и запаситесь носовыми платками и салфетками, ибо не заплакать во время просмотра крайне сложно. Это история любящего отца и мужа, попавшего в рай после смерти. Как бы ни были прекрасны небеса, ради любимых отправишься даже в ад.

5. "Муза" (1999)

Забавная комедия с Шэрон Стоун в главной роли. Голливудский сценарист Стивен переживает самый страшный период для любого творца. У бедолаги творческий кризис и ему отчаянно нужна муза. Как ни странно, знакомые советуют ему обратиться к реальной музе, готовой вдохновлять на создание шедевров. Девушку зовут Сара, она эксцентрична и заявляет, что Зевс приходится ей родным отцом. Пока Стивен тратит немалые суммы, удовлетворяя капризы Сары, муза решает подарить искру вдохновения его жене.

6. "Терминал" (2004)

Замечательная комедия с элементами драмы, помогающая взглянуть на свою жизнь под другим углом. Главный герой оказывается вынужденным узником терминала. Он не может покинуть терминал из-за проблем с документами: не может улететь в другую страну, не может выйти за пределы аэропорта. Мужчина придумывает самые разнообразные способы выжить в аэропорту без знания языка и без гроша в кармане.

7. "Отель “Руанда”"

(2004) Признаться честно, этот фильм я решила посмотреть только ради Рено (которого в самой ленте почти нет, хотя на плакате он красовался крупным планом). Однако хочется сказать создателям спасибо за такую коварную приманку. Драма потрясла меня до глубины души, явив все ужасы братоубийственной войны, когда людей уничтожают просто из-за национальности. Главный герой – администратор отеля, человечек мелкий и ничем не примечательный. Но именно он дарит надежду сотням беженцев, на которых идет охота. Кстати, история основана на реальных событиях и создана по мотивам мемуаров Пола Русесабаджина, роль которого исполнил Дон Чидл.

8. "В погоне за счастьем" (2006)

Мотивирующая драма о Крисе Гарднере и захватывающая история о том, кому удалось вырваться из грязи в князи и стать успешным предпринимателем. Однако путь к славе был нелегким: мистер Гарднер пожертвовал семейным счастьем ради иллюзорной мечты. После ухода жены, Крис в одиночку (и почти без гроша в кармане) занимался воспитанием сына. С чем ему пришлось столкнуться – об этом расскажет дивный фильм с Уиллом Смиттом и его родным сыном в главных ролях.

9. "127 часов" (2010)

Фильм основан на реальной истории альпиниста по имени Арон Ралстон. Откровенно говоря, парня пожалеет не каждый, ведь он сам виноват в том, что с ним приключилась жуткая беда. Любитель скалолазания и экстрима, Арон решил отправиться в каньон в одиночку. Более того, он даже не сообщил родным и друзьям, где будет! В итоге он стал заложником собственной глупости, оказавшись в ловушке горного ущелья. Помощи ждать неоткуда, придется пойти на рисковый шаг, иначе живым из каньона не выбраться. На мой взгляд, этот фильм учит избегать глупых решений и нести ответственность за опрометчивые поступки.

10. "Серфер души" (2011)

Динамичная лента основана на реальных событиях. Этот великолепный фильм о спорте многих вдохновил вернуться к мечте наперекор всем помехам. Главная героиня – юная Бетони Хамильтон – обожала серфинг до одного злополучного дня. Лишившись руки после нападения акулы, девушка впала в глубокую депрессию, однако близкие и друзья помогли ей вновь поверить в свои силы.

11. "1+1" (2011)

Первоклассная комедия о двух реальных людях. В основу экранизация легла правдивая история богатого инвалида и его чернокожего медбрата с криминальным прошлым. Не так давно вышел не менее интересный голливудский ремейк. И, тем не менее, рекомендую посмотреть французский оригинал.

12. "Жизнь Пи" (2012)

Экранизация бестселлера Янна Мартела привлекла внимание многих зрителей и критиков, отозвавшихся о ленте в положительном русле. Мы видим, как после кораблекрушения мальчик-подросток оказывается в лодке посреди открытых вод. И на этом ужас ситуации не окончен: единственным товарищем по несчастью становится… дикий тигр!

13. "Большие глаза" (2014)

Чарующая биографическая драма о талантливой художнице, рисовавшей диковинные портреты с огромными глазами. Долгое время супруг выдавал ее работы за свои, лишая жену столь желанного для любого творца признания. Станет ли она терпеть несправедливость и дальше или заявит о себе на весь мир, рискнув финансовым благополучием?

14. "Уличный кот по кличке Боб" (2016)

Потрясающая лента придется по душе любителям фильмов о животных и особенно фильмов о кошках. Самое интересное в том, что это реальная история, основанная на мемуарах Джеймса Боуэна. Жизнь знатно потрепала парня, не отличавшегося силой воли. Джеймс скатился на самое дно, став бездомным наркоманом. Но однажды к нему пришел уличный кот, искавшей поддержки и заботы. Боуэн впервые почувствовал себя нужным и ощутил приятное бремя ответственности. К слову, роль кота Боба сыграл настоящий кот Боб!

15. "Птичий короб" (2019)

Напряженный триллер произвел настоящий фурор благодаря интересному сюжету. Однако спешу предостеречь поклонников книги, легшей в основу экранизации: в ленте будет меньше щемящих душу моментов. Если говорить о преодолениях трудностей, то сложно обойти стороной главную героиню, которой приходится с двумя детьми искать убежище от демонов с повязками на глазах.