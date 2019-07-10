Джордж Мартин раскрыл детали готовящегося приквела "Игры престолов"

Новости культуры: Ранее заявлялось, что новый сериал по "Игре престолов" перенесет зрителей на тысячу лет назад, потом временной отрезок увеличивался, так что было непонятно, в какой эпохе будет разворачиваться действие сюжета.

В конце июня канал HBO объявил о старте съемок приквела "Игры престолов". Поклонникам предстоит набраться терпения, чтобы увидеть первые кадры из грядущего сериала, но несколько фактов о Старках, Белых Ходоках и других составляющих шоу уже известны. О них в интервью рассказал Джордж Мартин.

В беседе с Entertainment Weekly писатель для начала заявил, что "Долгая ночь" является одним из возможных вариантов для названия шоу. "Я слышал предложение назвать шоу "Самая долгая ночь". Я бы не стал возражать, звучит неплохо", — сказал Мартин. Он также перечислил несколько фактов, которые одних фанатов обрадуют, а другим могут показаться незначительными: в сериале покажут семейство Старков, Белых Ходоков, лютоволков, а также мамонтов. А вот Ланнистеры, по словам автора, в рассматриваемой эпохе еще не появились, так что ожидать упоминаний о них не стоит.

Мартин объяснил, что шоу расскажет о смутных временах, когда Вестерос еще не был континентом с семью королевствами.

"Мы всегда говорили о Семи Королевствах — именно столько их было во времена завоеваний Эйгона Таргариена. Но если вы вернетесь назад во времени, то увидите девять, двенадцать и более королевств. В конце концов, можно добраться до эпохи, когда их была целая сотня. Именно об этой эпохе речь и пойдет", — заверил Мартин.