Все красотки в одном фильме: стало известно о начале съемок шпионского боевика "355"

Новости культуры: Вчера Джессика Честейн объявила о начале съемок фильма, отличительной особенностью которого станет исключительно женский актерский состав.

В главных ролях в сыграют Пенелопа Крус, Люпита Нионго и Диана Крюгер. Последнюю папарацци уже успели застать в Париже с оружием в руках.

Только недавно фотографы караулили Диану Крюгер, чтобы запечатлеть ее с дочерью на руках. Теперь гулять с ребенком будет звезда "Ходячих мертвецов" Норман Ридус, поскольку его возлюбленная приступила к съемкам фильма "355". Очевидно, что создатели начали съемочный процесс с экшн-сцен, поскольку на одном кадре Крюгер в милом розовом платье целится в кого-то из пистолета, а на других верхом на мотоцикле то ли скрывается от погони, то ли собирается начать преследование.

В видеоролике, опубликованном в Instagram-аккаунте, Джессика Честейн рассказала, что оригинальная идея фильма принадлежит ей. По ее словам, она очень любит шпионский жанр и подумала о фильме с женским актерским составом во время съемок в "Людях Икс". Вероятно, идея понравилась режиссеру "Темного Феникса" Саймону Кинбергу, и он занял режиссерское кресло проекта.

View this post on Instagram Principal photography for @355movie has officially commenced! #High5for355 A post shared by Jessica Chastain (@jessicachastain) on Jul 8, 2019 at 8:04am PDT

Примечательно, но идея актрисы не революционна, ведь уже в этом году зрители увидят другой шпионский боевик с женщинами - "Ангелы Чарли", а позже на экраны выйдет фильм "Хищные птицы", который расскажет про группу супергероинь.