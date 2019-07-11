В Сети появился новый тизер культового римейка от Disney "Король Лев" (Видео)

По случаю приближения даты выхода ожидаемой картины ее создатели, съемочная команда Disney, представили очередной промо ролик. Новый тизер с любимыми героями появился на YouTube-канале Movieclips Trailers, где владельцы странички часто одними из первых публикуют свежие трейлеры к культовым фильмам. В центре сюжета, конечно, предстал молодой лев – Симба, которому пришлось пережить сложный период – потерять своего отца Муфаса. Он будет пытаться получить власть, чего бы это ему не стоило. В новом промо ролике также представлены новые саундтреки, один из которых записала Бейонсе, а также идеальные анимационные кадры, над которыми поработала съемочная команда Disney. Премьера фильма в Украине ожидается 19 июля.