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В продолжении "Отряда самоубийц" снимется звезда "Излома времени"

В продолжении "Отряда самоубийц" снимется звезда "Излома времени"
22:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры: Съемки должны начаться этой осенью, а выход картины запланирован на август 2021 года.

К актерскому составу продолжения фантастического боевика "Отряд самоубийц" Джеймса Ганна присоединилась Сторм Рейд, известная по картине "Излом времени".

Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса сыграет дочь персонажа Идриса Эльбы. Эльба должен был заменить Уилла Смита в роли Дэдшота, но позже от этой идеи отказались и актер сыграет кого-то другого (по информации источников это может быть Бронзовый Тигр).

Пока точно неизвестно, кто из персонажей оригинального фильма появится в продолжении, на сегодняшний день подтверждено участие в проекте Марго Робби в роли Харли Квинн, помощницы Джокера, а также Джай Кортни и Виолы Дэвис.

 "Отряд самоубийц 2": Идрис Эльба получит собственного персонажа 

Новая картина Джеймса Ганна станет по большей части перезапуском франшизы, без привязки к сюжету первой части. В центре сюжета группа злодеев из комиксов DC, которых нанимают для выполнения заданий, с которыми супергерои могут не справиться.

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Кино, Фильм, Актриса, Отряд самоубийц, Сторм Рейд.
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