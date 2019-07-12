Любимые герои снова вместе: новый тизер сериала "Беверли Хиллз 90210" (Видео)

Новости культуры: Телеканал Fox опубликовал новое превью перезапуска популярного в 1990 годы молодежного сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

До премьеры перезагрузки культового сериала 90-х осталось чуть меньше месяца. И вот телеканал Fox опубликовал новое превью молодежного сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

В первом тизере создатели сериала показали стилизованный ролик с героями, но без самих кадров из шоу. На этот раз в тизер все же вставили сцены из сериала.

В видео появляются Джейсон Пристли (Брендон), Дженни Гарт (Келли), Брайан Остин Грин (Дэвид), Тори Спеллинг (Донна), Габриэль Картерис (Андреа) и Иен Зиринг (Стив).

Видео не очень раскрывает какие то детали сюжета, однако оно отлично демонстрирует радость от того, что герои из культового сериала 1990-х вновь собрались вместе.

Мини-сериал будет выпущен на экраны 7 августа этого года, и будет состоять из шест эпизодов.