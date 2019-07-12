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Любимые герои снова вместе: новый тизер сериала "Беверли Хиллз 90210" (Видео)

Любимые герои снова вместе: новый тизер сериала "Беверли Хиллз 90210" (Видео)
12:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры: Телеканал Fox опубликовал новое превью перезапуска популярного в 1990 годы молодежного сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

До премьеры перезагрузки культового сериала 90-х осталось чуть меньше месяца. И вот телеканал Fox опубликовал новое превью молодежного сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

В первом тизере создатели сериала показали стилизованный ролик с героями, но без самих кадров из шоу. На этот раз в тизер все же вставили сцены из сериала.

В видео появляются Джейсон Пристли (Брендон), Дженни Гарт (Келли), Брайан Остин Грин (Дэвид), Тори Спеллинг (Донна), Габриэль Картерис (Андреа) и Иен Зиринг (Стив).

"Беверли-Хиллз 90210": первый трейлер сериала (Видео)

Видео не очень раскрывает какие то детали сюжета, однако оно отлично демонстрирует радость от того, что герои из культового сериала 1990-х вновь собрались вместе.

Мини-сериал будет выпущен на экраны 7 августа этого года, и будет состоять из шест эпизодов.

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Сериал, Актеры, Беверли Хиллз 90210, Беверли Хиллз, Тизер, Мини-сериал.
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