Скачать
Суббота, 13.07.2019
"С понедельника – на таможне": Нефедов уволился из МЭРТ
"С понедельника – на таможне": Нефедов уволился из МЭРТ
Гусев назначен главой Херсонской ОГА
Гусев назначен главой Херсонской ОГА
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера: что известно
Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера: что известно

Столица американской киноиндустрии: интересные факты о Голливуде

Смотрите фото (11)
Столица американской киноиндустрии: интересные факты о Голливуде
18:52 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры: Мы собрали для вас10 интересных фактов о Голливуде.

  • 1

    96 лет назад, 13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли над калифорнийскими холмами появилась надпись Hollywood. Первоначально она была написана как Hollywoodland, и не имела никакого отношения к кино. Подробнее об этом и других забавных фактах про Голливуд и все, что с ним связано, читайте далее.

    Речь пойдет о стране, которой не найдешь ни на одной карте мира. Голливуд - фабрика грез, которая оказала максимальное влияние на культуру человечества за последние сто с лишком лет. Самый знаменитый район Лос-Анджелеса, где расположено большое количество киностудий, и, конечно же, здесь живут самые знаменитые актеры кино. Это удивительный мир со своей историей и интересными тайнами, о десятке из которых мы поведаем вам в этом выпуске.

    Знаменитые сегодня на весь мир огромные белые буквы появились на южном склоне горы Маунт-Ли 13 июля 1923 года. Но в то время надпись гласила HOLLYWOODLAND и была не памятным знаком, а обычной рекламой новых жилых домов в одном из кварталов Лос-Анджелеса. Высота каждой буквы была 9 м, а ширина - 15 м.

    Вначале планировалось, что рекламная надпись простоит около полутора лет, а потом будет демонтирована. Но за это время надпись успела приобрести такую известность, что ее решили оставить. В 1949-м надпись отреставрировали и убрали слово LAND. К 1978 году надпись пришла в настолько плачевное состояние, что ее полностью заменили, и теперь высота букв составляет 14 м, а длина всей надписи достигает 110 м.

  • 2

    В сентябре 1932 года британская актриса Пег Энтуисл покончила с собой, спрыгнув с буквы "Н". Накануне Пег узнала о том, что ее очередная роль была сильно сокращена. В то время в стране свирепствовала Великая депрессия, и подобная новость для актрисы означала практически полную нищету.

    Во время Второй мировой войны, чтобы не тратить драгоценный металл, статуэтки "Оскар" делали из гипса. После войны "Оскары" опять стали делать из сплава под названием британий и покрывать позолотой.

    В 1978 году время привело знаменитую надпись в очень жалкое состояние. Теперь вместо "HOLLYWOOD" она выглядела как "HuLLYWO D". Надпись было решено как следует отреставрировать, и основатель журнала "Плейбой" Хью Хефнер провел аукцион букв. В результате каждая буква получила своего собственного спонсора.

  • 3

    Первые восемь звезд на "Аллее славы" появились одновременно 8 февраля 1960 года. Одну из них - звезду Джоан Вудвард - многие считают самой первой из всех.

    Эмблемы внутри каждой звезды символизируют ту категорию, в которой она была вручена. Всего их пять: вклад в развитие киноиндустрии (эмблема - кинокамера), вклад в развитие телевидения (телевизор), вклад в развитие звукозаписи и музыки (старинный фонограф), вклад в развитие радио (радиомикрофон), вклад в развитие театра (маски комедия-трагедия).

    Есть на "Аллее славы" и две особенные "звезды", которые выполнены в форме Луны. Одной из них был отмечен полет "Аполлона-11" на Луну, а другая установлена в честь самой посадки на Луну.

    Звезды на "Аллее славы" получали не только люди, но и мультипликационные персонажи, например Микки Маус.

  • 4

    Джин Отри является обладателем своеобразного рекорда - на его звезде присутствуют все пять эмблем. Все дело в том, что этот исполнитель имел широкую популярность на радио, в кино и телевидении на протяжении трех десятков лет, начиная с 30-х.

    9 ноября 2001 года в Лос-Анджелесе открылся знаменитый театр "Долби", который также известен как "Кодак". Этот театр стал постоянным местом проведения церемонии вручения премии "Оскар". Зрительный зал театра вмещает почти 3400 человек, а его сцена является одной из самых больших в США.

    В самом Голливуде кино можно увидеть не только в кинотеатрах. Его показывают на огромных экранах, специальных стендах и даже на кладбищах. Так, с 2002 года в рамках летнего кинофорума Cinespia по ночам фильмы демонстрируются на "звездном" кладбище Hollywood Forever Cemetery. Изображение проецируется прямо на стену мавзолея Рудольфо Валентино - одного из самых знаменитых актеров эпохи немого кино.

  • 5

    Автором термина "голливудская улыбка" является стоматолог Чарльз Пинкус. В 30-е годы прошлого века он изобрел так называемые виниры - специальные пластинки, которые надеваются на зубы с целью улучшения их внешнего вида, а также для защиты.

    В то время фарфоровые виниры крепились к зубам при помощи специального адгезивного порошка и могли держаться совсем недолго. Но среди актеров изобретение было настолько популярным, что Пинкус даже получил прозвище "звездный стоматолог". Он делал ослепительные улыбки таким знаменитостям, как Джуди Гарлэнд, Ширли Темпл, Элизабет Тейлор, Барбара Стенвик, Фред Астер и другие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Лос-Анджелес, Голливуд, Hollywood, гора Маунт-Ли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
03 День бухгалтера 2019: дата и традиции праздника
04 Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов
05 "Смотри, как умею": девушка погибла, скрываясь с места ДТП во Львове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский представил постпреда Президента в АРК
Зеленский представил постпреда Президента в АРК
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
Зеленский поздравил Сенцова с Днем рождения
Зеленский поздравил Сенцова с Днем рождения
Китайские зрители раскритиковали трейлер &quot;Мулан&quot;: что случилось
Китайские зрители раскритиковали трейлер "Мулан": что случилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь