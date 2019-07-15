Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы
Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы
ЦИК напоминает: сегодня последний день, когда можно сменить место голосования
Сегодня последний день, когда можно сменить место голосования
Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера
Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера
Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь
Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь

"Большая маленькая ложь" 2 сезон: 10 фактов о сериале

"Большая маленькая ложь" 2 сезон: 10 фактов о сериале
10:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Сериал решили продлить на второй сезон и уже 9 февраля 2019 года стало известно, что премьеру следует ожидать в июне этого года.

Один из самых обсуждаемых сериалов прошлого года "Большая маленькая ложь" получил не только несколько наград, но и заслужил большое уважение и любовь зрителей. 

Даты выхода всех серий сериала "Большая маленькая ложь":

2 сезон 1 серия – "Что они сделали?"– 10 июня 2019 года

2 сезон 2 серия – "Поговорите с сердцем" – 17 июня 2019 года

2 сезон 3 серия – "Конец света" – 24 июня 2019 года

2 сезон 4 серия – "Она знает" – 1 июля 2019 года

2 сезон 5 серия – "Убейте меня сейчас" – 8 июля 2019 года

2 сезон 6 серия – "Плохая мама" – 15 июля 2019 года

2 сезон 7 серия – "Я хочу знать" – 22 июля 2019 года

Первый сезон, состоящий только из семи серий, увенчался большим успехом. Хотя пока неизвестно, сколько эпизодов будет в новом сезоне "Большой маленькой лжи", но в Cosmopolitan уже рассказали 9 интересных фактов о втором сезоне сериала, которыми постепенно делились создатели киноленты.

1. К съемочному процессу присоединилась новая режиссер. В первом сезоне с актерами работал режиссер Жан-Марк Валли, который решил уйти из сериала, поэтому ему на замену поставили оскароносную Андреа Арнольду. Ранее она режиссировала такие фильмы, как "Аквариум", "Грозовой перевал" и другие.

2. Главные героини сериала Риз Уизерспун и Николь Кидман, которые также были продюсерами сериала, снова вернутся в качестве актеров и исполнительных продюсеров на второй сезон. Другие главные героини, такие как Зои Кравиц, Лаура Дерн и Шайлин Вудли также официально вернулись на съемочную площадку. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#Repost @nicolekidman A peek behind the scenes of Big Little Lies. Who’s ready to go back to Monterey?

3. Как известно, первый сезон "Большой маленькой лжи" был снят телеканалом HBO на основе одноименной книги Лиан Мориарти. Но автор специально для второго сезона сериала написала новую историю, хотя никогда и не публиковала сиквел книги. Исполнительный продюсер и автор идеи сериала Дэвид Э. Келли также вернулась на съемочную площадку второго сезона, чтобы написать новые эпизоды.

4. Александр Скарсгард в роли Перри Райта, которого в конце первого сезона насмерть столкнули с лестницы, снова может вернуться во второй сезон. Новый исполнительный продюсер Бруна Папандреу отметила, что она пока не готова ответить, будет ли он в сериале. Можно предполагать, что если он и появится во втором сезоне, то только в воспоминаниях или ночных ужасах его жены Селесты (Николь Кидман).

5. В сериале официально появилась оскароносная актриса Мерил Стрип, которая сыграет маму покойного Перри – Мэри Луи Райт. Актриса приехала во втором сезоне в город Монтерей, чтобы выяснить причину смерти сына, а также, чтобы увидеть внуков.

6. Съемки нового сезона только начались весной 2018 года.

7. По словам создателей второго сезона, в сюжете возникнут некоторые семейные проблемы у Ренаты (актрисы Лоры Дерн). Женщина столкнется с некоторыми сложностями в браке. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Season 2 #SOON

Публикация от Big Little Lies Updates (@_biglittlelies)

8. Вторую жену Натана, Бонни Карлсон (Зои Кравиц), будут "беспокоить демоны прошлого". Женщина долго будет бороться с воспоминаниями, в которых она убила Перри Райта, но что интересно, в ее прошлом до этого случая были еще какие-то ужасные подробности.

Одесский кинофестиваль 2019: интересные фильмы, которые стоит посмотреть

9. Во втором сезоне сериала также, возможно, появятся родители Зои Кравиц.

10. Известно, что в отличие от других главных героинь, Джейн Чампан (актриса Вудли) будет с энтузиазмом строить новую жизнь, освободившись от мыслей о Перри, который когда-то ее изнасиловал и от которого она родила сына.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Видео, Сериалы, Большая маленькая ложь, Большая маленькая ложь 2 сезон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
03 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
04 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
05 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Токаев: Казахстанская земля иностранцам продаваться не будет
Токаев: Казахстанская земля иностранцам продаваться не будет
Не забудьте взять зонтик: в начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой
Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь