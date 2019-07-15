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Понедельник, 15.07.2019
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В новом фильме о Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса
В новом фильме о Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса

В новом фильме о Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса

В новом фильме о Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса
16:16 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости культуры: Агента 007 в 25 фильме о Бонде сыграет британская актриса Лашана Линч.

Вместе с тем, роль Джеймса Бонда все еще исполняет Дэниел Крейг, сообщает The Guardian.

По сюжету, Бонд уходит в отставку, поэтому М16 присваивает его номер другому агенту. Позже Бонда просят вернуться на службу и он встречается с новым агентом 007.

"В начале фильма есть ключевая сцена, когда М говорит "Входи, 007", и входит Лашана, она темнокожая, красивая и женщина. Это момент, когда можно уронить поп-корн. Бонд все еще Бонд, но его заменили как 007", - сообщил источник в съемочной команде.

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В сентябре 2017-го источник раскрыл подробности сюжета новой части франшизы. По его словам, Бонд покидает секретную службу и женится, однако его супругу убивают.

Позже стало известно Крэйг согласился вернуться к роли Бонда в новом фильме, несмотря на то, что отказывался от нее ранее. Четыре фильма с участием актера собрали в мировом прокате 2,9 миллиарда долларов, гонорар Крэйга при этом составил около 55 миллионов.

В августе прошлого года Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло фильма "из-за творческих разногласий". Новым режиссером картины стал Кэри Дзодзи Фукунага.

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Джеймс Бонд, Бонд, Агент 007, Лашана Линч.
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