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Звезду фильмов Вуди Аллена нашли мертвым

Звезду фильмов Вуди Аллена нашли мертвым
10:53 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: apostrophe.ua

Новости культуры: Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

В США было найдено тело 70-летнего американского актера Чарльза Левина, который прославился благодаря фильмам голливудского режиссера Вуди Аллена.

Как сообщает CNN, вместе с ним был обнаружен его мертвый пес - мопс по кличке Мишка Бу. Отмечается, что Левин и его собака пропали около недели назад. После чего сын актера организовал поиски, в результате которых было обнаружено тело отца и его домашнего любимца.

Автомобиль голливудской звезды был обнаружен на заброшенной безлюдной дороге в штате Орегон.  

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Чарльз Левин сыграл в сериале "Сайнфелд", а также появился в таких фильмах, как "Манхэттен", "Без правил", "Проказник из психушки", "Человек в красном ботинке" и других.

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Вуди Аллен, Знаменитости, Актер, Альманах, Альманах-2019, Чарльз Левин.
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