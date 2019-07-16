Звезду фильмов Вуди Аллена нашли мертвым

В США было найдено тело 70-летнего американского актера Чарльза Левина, который прославился благодаря фильмам голливудского режиссера Вуди Аллена.
Как сообщает CNN, вместе с ним был обнаружен его мертвый пес - мопс по кличке Мишка Бу. Отмечается, что Левин и его собака пропали около недели назад. После чего сын актера организовал поиски, в результате которых было обнаружено тело отца и его домашнего любимца.
Автомобиль голливудской звезды был обнаружен на заброшенной безлюдной дороге в штате Орегон.
Чарльз Левин сыграл в сериале "Сайнфелд", а также появился в таких фильмах, как "Манхэттен", "Без правил", "Проказник из психушки", "Человек в красном ботинке" и других.