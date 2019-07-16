Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо

Новости культуры: Голливудский актер Леонардо Ди Каприо ответил, мог ли его герой Джек выжить в "Титанике".

Несмотря на то, что "Титаник" Джеймса Кэмерона вышел более 20 лет назад, поклонники легендарного фильма до сих пор не могут смириться с несправедливой судьбой Джека в исполнении Леонардо ДиКаприо. Они уверены, что возлюбленный Розы мог выжить, если бы та позволила ему лечь рядом на двери.

Несколько лет назад на одном из шоу Кейт Уинслет уже принимала участие в эксперименте с дверью, тогда она и ведущий Стивен Кольбер запросто поместились вдвоем на импровизированном спасательном плоту. Теперь пришло время отдуваться самому ДиКаприо, в недавнем интервью его спросили, можно ли было избежать смерти Джека. "На помощь" актеру пришли его коллеги по фильму "Однажды в Голливуде" Марго Робби и Брэд Питт.

29-летняя Робби вспомнила, как рыдала над концовкой "Титаника", будучи еще ученицей начальной школы. Ее саму очень интересовал вопрос, зачем Джек так напрасно пожертвовал собой. Но ДиКаприо оказался непреклонен и только ответил: "Без комментариев". "Это самая большая загадка кинематографа. Почему нельзя было сделать дверь шире?", ― не унималась Марго. "Без комментариев", ― снова ответил Лео. В допрос с пристрастием вклинился Брэд Питт. "Неужели ты не мог втиснуться?", ― подначивал Брэд давнего приятеля. ДиКаприо же только смеялся и повторял: "Без комментариев".

Действительно, сколько можно обсуждать финал трогательной любовной истории? По словам самого Джеймса Кэмерона, любые споры на эту тему просто смешны, герой ДиКаприо должен был погибнуть по законам драмы.