Известен возможный кандидат на роль принца Эрика в экранизации "Русалочки"

Новости культуры: Сейчас ведутся переговоры с экс-участиком популярной группы One Direction Гарри Стайлсом, который уже прошел кастинг.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Артист прошел кастинг на эту роль, но ни он, ни компания не подтвердили информацию об утверждении на роль принца Эрика официально.

Как известно, Гарри после выхода из бойзбенда начал актерскую карьеру. Съемки адаптации, которые начнутся в 2020 году, поручили режиссеру Робу Маршаллу.

Интересно, что ранее Гарри Стайлс заявил о своей бисексуальности в песне Medicine. В композиции певец признался, что ему нравятся как девушки, так и парни. Артист также часто эпатирует яркими образами, в которых появляется на красных дорожках различных светских событий.

Гарри Стайлс на Met Gala 2019

Для исполнения главной роли русалочки Ариэль Disney выбрал 19-летнюю темнокожую актрису Холли Бэйли. По словам режиссера фильма Роба Маршалла, американка идеально изобразит образ главной героини потому, что в ней сочетаются "душа, молодость и невинность", а также она обладает "милым певческим голосом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram dream come true... #thelittlemermaid Публикация от chloe x halle (@chloexhalle) 3 Июл 2019 в 1:56 PDT

Зарубежные издания также сообщают, что все оригинальные саундтреки из фильма, который увидел свет в 1989 году, попадут и в новую ленту.