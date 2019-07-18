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Четверг, 18.07.2019
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ТОП 7 фильмов, которые заставят плакать каждого (Видео)

ТОП 7 фильмов, которые заставят плакать каждого (Видео)
14:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Важное предупреждение: далеко не во всех этих фильмах есть традиционный голливудский хэппи-энд – чаще именно концовка этих картин заставит зрителей прослезиться

Если словосочетание "самый грустный фильм" в первую очередь вызывает у вас в памяти что-нибудь вроде "Хатико", самое время расширить кругозор: "Киноафиша" вспоминает еще 15 фильмов, которые даже самые закоренелые циники не смогут посмотреть спокойно.

1. Мертвец идет (1995) 

Еще один фильм со Сьюзен Сарандон, совершенно другой по сюжету, но одновременно такой же тяжелый: героиня Сьюзен – монахиня, у которой завязывается дружба с осужденным на смертную казнь героем Шона Пенна. Чем ближе страшная дата исполнения приговора, тем прочнее дружба двух героев – и тем тяжелее висящее над ними прощание.

2. Гнев (2004) 

Дензел Вашингтон играет телохранителя маленькой девочки, с ролью которой блестяще справилась изумительно талантливая Дакота Фаннинг – герой Дензела не остановится ни перед чем, чтобы сохранить безопасность девочки, заботится о ней лучше, чем родной отец, и в какой-то момент вынужден выбирать между долгом и самой жизнью.

3. Крупная рыба (2003) 

Всю жизнь Эдвард Блум (Юэн Макгрегор) был человеком больших аппетитов, огромных страстей и всяких небылиц. В пожилом возрасте он все еще остается загадкой для своего сына Уильяма (Билли Крудап). Чтобы узнать его по-настоящему, Уилл начинает собирать образ своего отца по воспоминаниям о его потрясающих приключениях.

4. Выбор Софи (1982) 

Фильм с изумительной Мерил Стрип в главной роли оказался настолько жизненным и "цепляющим", что название его в США вообще стало нарицательным – и используется для обозначения невероятно сложного решения в ситуации, где любое решение заведомо проигрышное. В фильме Софи, выжившая в концлагере, встает перед как раз таким выбором, определяющим ее жизнь и будущее.

5. Мальчик в полосатой пижаме (2008) 

История запретной дружбы со страшными последствиями, "Мальчик в полосатой пижаме" рассказывает о Бруно, мальчике, чей отец работает в концлагере, и его тайном друге – мальчике-заключенном в этом концлагере.

6. Я – Сэм (2001) 

Сэм (Шон Пенн), чей уровень умственного развития – как у семилетнего ребенка, работает в кофейне, зарабатывая на жизнь для своей дочери Люси (и вновь Дакота Фаннинг). Когда выясняется, что у Люси нет "полноценного" опекуна, ее забирают в приют – и Сэм вынужден бороться за опеку в суде с помощью адвоката (Мишель Пфайффер).

7. Дорога (2009) 

В фильме разворачивается жестокая и мрачная картина пост-апокалиптического мира, полного каннибалов, в котором выживать вынуждены сын и его тяжело больной отец (Вигго Мортенсен).

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