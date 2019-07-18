Звезда "Игры престолов" появится в мультсериале "Симпсоны"

Новости культуры: Эпизод с актером можно будет увидеть в новом сезоне, который выйдет в сентябре.

Звезду сериала "Игра престолов" и фильма "Аквамен" Джейсона Момоа можно будет увидеть в новом, 31 сезоне популярного мультсериала "Симпсоны", который выйдет в сентябре.

Как сообщает Entertainment Weekly, приглашенная звезда появится в одном из эпизодов в роли самого себя.

"Он - знаменитость, которая появляется и рассказывает легенду о святом, который был измучен и принял мученическую смерть, а после повлиял на создание в современном мире фисташкового мороженого. Он рассказывает эту довольно ужасную историю, а потом Пэтти и Сельма просят его подписать их грудь, и он убегает", - рассказал исполнительный продюсер Эл Джин о сюжетной линии Момоа.

Отметим, что образ персонажа от Мэтта Грейнинга уже появился в сети:

В настоящее время вышло 30 сезонов "Симпсонов". Шоу получило 33 премии "Эмми", 34 премии "Энни", премию зрительских симпатий 2016 года и премию экологических СМИ 2016 года. Это был также первый мультсериал, получивший премию Peabody, он был номинирован на премию "Оскар" в 2012 году.