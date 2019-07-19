Вышел первый трейлер "Джея и Молчаливого Боба: Перезагрузка" (Видео)

Кевин Смит не остался в стороне от моды на ремейки и ребуты – и быстренько отснял комедию "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка", которая выйдет на экраны уже осенью 2019. Полноценные подробности о фильме нас ждут на Comic-Con через пару дней, а пока – ностальгируем и смотрим первый трейлер "Перезагрузки", несколько минут назад появившийся в сети. И да: Мэтт Дэймон и Бен Аффлек наконец-то воссоединяются! В новую комедию Кевин Смит позвал многочисленных друзей из Голливуда – в "Перезагрузке" можно насчитать свыше десятка звездных камео. В трейлере в числе прочих засветились Джейсон Ли, Дэвид Дастмалчян, Джо Манганьелло, Шэннон Элизабет, Мэтт Дэймон, Бен Аффлек и многие другие. Впервые Джей и Молчаливый Боб появились в его самом первом фильме, который он снял на свои деньги — "Клерки", это появление состоялось ровно четверть века назад, так что в "Перезагрузке" у Джея и Боба – своего рода 25-летний юбилей.