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Официально: Эдвард Ферлонг появится в шестом "Терминаторе"

Официально: Эдвард Ферлонг появится в шестом "Терминаторе"
21:40 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Джеймс Кэмерон не перестает удивлять.

Поклонники "Терминатора" уже успели порадоваться возвращению культовых героев в лице Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера, но одного актера не ожидал увидеть никто, а именно - Эдварда Ферлонга, сыгравшего юного Джона Коннора в "Судном дне".

Прошло 28 лет с тех пор, как 13-летний Джон Коннор учил Терминатора человечности. Но все хорошее возвращается, об этом Кэмерон объявил на San Diego Comic Con. Эдвард Ферлонг появится в шестом фильме популярной франшизы. Пока точно не известно, будет ли у актера камео или второстепенная роль, но возвращение в "Темные судьбы" довольно иронично, учитывая, как сложилась судьба самого Ферлонга. Напомним, после фильма "Американская история Х" его карьера пошла под откос из-за алкогольной и наркотической зависимости.

Кэмерон также рассказал, что новый "Терминатор" выйдет на экраны с рейтингом R. Сюжет шестой части не будет учитывать последние три картины с Ником Сталом, Кристианом Бэйлом и Эмилией Кларк. К культовым героям присоединятся новые персонажи в исполнении Маккензи Дэвис, Натальи Рейес, Диего Бонета, Габриэля Луна и других. За постановку картины отвечает создатель "Дэдпула" Тим Миллер. 

Линда Хэмилтон рассказала о причинах возвращения к "Терминатору"

Премьера фильма "Терминатор: Темные судьбы" состоится 31 октября.

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Арнольд Шварценеггер, Терминатор, Эдвард Ферлонг, Линда Хэмилтон.
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