Три актера из сериала "Игра престолов" сами выдвинули себя на "Эмми"

Новости культуры: Гвендолин Кристи, Алфи Аллен и Кэрис ван Хаутен самостоятельно внесли себя в список претендентов.

Финальный сезон "Игры престолов" получил рекордные 32 номинации на телевизионную премию "Эмми", многие - за работу актеров.

Выяснилось, что не всех их выдвинул канал HBO. Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт), Алфи Аллен (Теон Грейджой) и Кэрис ван Хаутен (Мелиссандра) сами предложили свои кандидатуры.

В итоге все они получили номинации - Кристи как лучшая актриса второго плана, Аллен - лучший актер второго плана, а ван Хаутен - как лучшая приглашенная актриса. Подобное самостоятельное выдвижение актеров - не редкость, но обычно немногие действительно получают номинации.

В этом году Эмилия Кларк и Кит Харрингтон будут бороться за звания лучших актрисы и актёра соответственно. Конкуренцию Кристи во втором плане составят ее коллеги Лина Хиди, Софи Тернер и Мэйси Уильямс, а Аллен столкнётся с Николаем Костер-Вальдау и Питером Динклейджем.