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Появился первый тизер-трейлер сериала "Ведьмак" от Netflix (Видео)

Появился первый тизер-трейлер сериала "Ведьмак" от Netflix (Видео)
12:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости культуры: Компания Netflix презентовала первый тизер-трейлер сериала "Ведьмак".

Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака". Видео появилось на их официальном YouTube-канале.

Двухминутный ролик показывает некоторых персонажей, которых можно будет увидеть в сезоне. Главную роль в сериале - ведьмака Геральта - сыграет актер Генри Кэвилл, известный по роли Супермена в "Человеке из стали", "Лиге справедливости" и т.д.

"Самые страшные монстры - это те, кого мы создаем", - гласит подпись к видео. 

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Старт первого сезона "Ведьмака" запланирован на четвертый квартал 2019 года. 

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Сериал, Трейлер, Тизер, Netflix, Ведьмак.
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