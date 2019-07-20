Появился первый тизер-трейлер сериала "Ведьмак" от Netflix (Видео)

Новости культуры: Компания Netflix презентовала первый тизер-трейлер сериала "Ведьмак".

Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака". Видео появилось на их официальном YouTube-канале.

Двухминутный ролик показывает некоторых персонажей, которых можно будет увидеть в сезоне. Главную роль в сериале - ведьмака Геральта - сыграет актер Генри Кэвилл, известный по роли Супермена в "Человеке из стали", "Лиге справедливости" и т.д.

"Самые страшные монстры - это те, кого мы создаем", - гласит подпись к видео.

Старт первого сезона "Ведьмака" запланирован на четвертый квартал 2019 года.