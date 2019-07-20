Катрин Денев прилетела в Украину на Одесский кинофестиваль

Знаменитость проведет в Одессе всего два дня.
Катин Денев стала специально приглашенной гостьей события и получит почетную награду ОМКФ – "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство. Добавим, что Одесский кинофестиваль проходит с 12 по 20 июля.
Интересно то, что в рамках фестиваля зрителям будут представлена мини-ретроспектива трех самых лучших фильмов с участием Катрин Денев, а также будет мастер-класс от легенды французского кино.
В интервью изданию ТСН Денев рассказала о секрете собственной популярности. "Это не может быть только внешность", – заявила она.
Катрин Денев приобрела популярность после легендарного фильма "Шербурские зонтики", который вышел в 1964 году. Лента стала знаменитой из-за музыки Мишеля Леграна. А благодаря роли нежной и меланхолической девушки Женевьевы имя Катрин Денев получило признание. Лента получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 1964 году, а также четыре номинации на "Оскар".
"Я очень привязана к этой ленте, она до сих пор одна из важнейших для меня", – отметила легендарная актриса.
Добавим, не только Катрин Денев является приглашенной иностранной знаменитостью в рамках Одесского кинофестиваля. Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" и одна из активных участниц женского движения #MeToo против сексуальных преступлений Роуз МакГавен также посетила Украину.