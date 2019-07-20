"Ходячие мертвецы": телеканал AMC представил первый трейлер 10 сезона (Видео)

Истребитель зомби шериф Эндрю Линкольн покинул проект в девятом сезоне, что привело к большому скачку времени и многомесячной войне с ужасающими шепчущимися. Продемонстрированный трейлер подтвердил, что будет много изменений в новом сезоне после ухода Рика. Например, проведя почти весь сезон в тюрьме, похоже, что на этот раз Ниган будет свободным человеком. Ранее в интервью EW сценаристка Анджела Канг намекнула на освобождение Нигана в новом сезоне после его героических действий в конце девятого сезона.