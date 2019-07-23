Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев стал членом Европейской Киноакадемии

Новости культуры: Ахтем Сеитаблаев стал сорок вторым украинским кинематографистом в рядах европейских киноакадемиков

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев стал членом Европейской киноакадемии.

Об этом сообщает Украинская киноакадемия в Facebook.

"Поздравляем украинского режиссера, актера, лауреата Национальной кинопремии "Золотая Дзиґа" Ахтема Сеитаблаева с почетным званием члена Европейской Киноакадемии!", - говорится в сообщении.

Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Директор государственного предприятия "Крымский дом". В 2014 и 2016 годах снял фильмы о крымских татарах - "Хайтарма" и "Чужая молитва". В 2017 - военную драму "Киборги".