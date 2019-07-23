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Названа первая актриса будущего сериала "Властелин колец"

Названа первая актриса будущего сериала "Властелин колец"
21:58 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Маркелла Кавена ("Пикник у Висячей скалы", "Плач") может получить роль в сериале Amazon "Властелин колец".

По данным источников, актриса ведет переговоры об участии в сериале.

В данный момент какие-либо подробности о том, кого она сыграет, отсутствуют. Известно только, что персонажа будут звать Тира. Представители Amazon или актрисы не стали комментировать информацию.

О сюжете "Властелина колец" от Amazon ничего не известно. Сообщается только, что в сериале появятся новые сюжетные линии, предшествующие "Братству кольца" в период Второй эпохи.

Сценарием проекта занимаются Патрик МакКей, Джон Д. Пэйн и Брайан Когман. Несколько эпизодов сериала снимет Хуан Антонио Байона ("Мир Юрского периода 2", "Голос монстра"). Сервис планирует выпустить пять сезонов сериала. Общий бюджет проекта оценивают в районе 1 млрд долларов.

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Сериал, Amazon, Властелин колец, Актриса, Маркелла Кавена.
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