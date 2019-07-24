Бенедикт Камбербэтч снимется в новой биографической драме Уилла Шарпа

Новости культуры: Бенедикт Камбербэтч сыграет знаменитого "кошачьего" художника Луиса Уэйна.

Как сообщает Deadline, фильм расскажет об английском художнике Луисе Уэйне, известного своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят. Некоторые искусствоведы воспринимают художника как крупнейшего графика викторианской сказочной живописи.

Актер признался, что очень взволнован тем, что будет играть главную роль, а также продюсировать "такой особенный фильм".

"Мы планируем донести до зрителей искренний, игривый, вызывающий размышления рассказ о стойкости, творчестве и продолжительной силе любви", — отметил Камбербэтч.

В картине также будут сниматься Клэр Фой, Андреа Райсборо и Тоби Джонс.

Съемки стартуют в 10 августа в Лондоне, о дате выхода картины не сообщается.