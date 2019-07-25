Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части

Новости культуры: Актер Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма "Риддик 4: Фурия".

Автором вновь выступил Дэвид Туи, режиссер и сценарист всех фильмов о Риддике.

Риддик впервые появился в фильме "Черная дыра". Персонаж предстает перед зрителями в качестве закоренелого уголовника, пойманного охотником за головами, так как за его голову объявлено вознаграждение. Его отличительная особенность — глаза, способные видеть в темноте. Риддик вернулся в следующей картине "Хроники Риддика" уже не столько в качестве озлобленного уголовника, сколько в качестве борца за свободу.

Сюжет короткометражного мультфильма "Риддик: Удар в спину" и последующего за ним фильма "Риддик" 2013 года — продолжение событий первых двух частей и первого мультфильма. Риддик хочет найти родную планету Фурию, но оказывается на необитаемой планете, где он в очередной раз должен выжить и победить чудовищ и охотников за головами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vin Diesel (@vindiesel) 21 Июл 2019 в 7:45 PDT

Разработка четвертой картины идет с 2015 года. Сейчас Вин Дизель занят на съемках девятого "Форсажа", но, возможно, новый Риддик станет его следующим проектом.