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Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части

Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части

Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части
01:14 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Актер Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма "Риддик 4: Фурия".

Автором вновь выступил Дэвид Туи, режиссер и сценарист всех фильмов о Риддике.

Риддик впервые появился в фильме "Черная дыра". Персонаж предстает перед зрителями в качестве закоренелого уголовника, пойманного охотником за головами, так как за его голову объявлено вознаграждение. Его отличительная особенность — глаза, способные видеть в темноте. Риддик вернулся в следующей картине "Хроники Риддика" уже не столько в качестве озлобленного уголовника, сколько в качестве борца за свободу.

Сюжет короткометражного мультфильма "Риддик: Удар в спину" и последующего за ним фильма "Риддик" 2013 года — продолжение событий первых двух частей и первого мультфильма. Риддик хочет найти родную планету Фурию, но оказывается на необитаемой планете, где он в очередной раз должен выжить и победить чудовищ и охотников за головами.

 
 
 
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Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

Дублер Вина Дизеля серьезно пострадал во время съемок девятого "Форсажа" 

Разработка четвертой картины идет с 2015 года. Сейчас Вин Дизель занят на съемках девятого "Форсажа", но, возможно, новый Риддик станет его следующим проектом.

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Фильм, Мультфильм, Вин Дизель, Сценарий, Риддик.
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