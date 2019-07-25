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Опубликован тизер этно-триллера "Зелье" по мотивам повести Ольги Кобылянской (Видео)

Опубликован тизер этно-триллера "Зелье" по мотивам повести Ольги Кобылянской (Видео)
14:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры: Тизер сделали из кадров клипа группы "ТНМК" "Ангелы” (режиссер Ольга Навроцкая) и с вокалом Веры Кекелии.

Компания Film.ua начала работу над лентой на основе повести Ольги Кобылянской "В воскресенье рано зелье копала", но сюжет и атмосфера фильма будут лишь отдаленно напоминать оригинал.

Об этом сообщает пресс-служба Film.ru.

"Сюжет и атмосфера фильма будут лишь отдаленно напоминать оригинал: саспенс, мистика, сложная история героев и их отношений, легкий флер эротизма на фоне магии украинских Карпат и микса украинской и цыганской культур - зрителю обещают зрелище и интеллектуальное удовлетворение", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что продюсерами фильма будут Ирина Костюк и Анна Елисеева, сценарист- Наталья Ворожбит.

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Компания планирует съемки в Киеве и в Карпатах летом 2020 года с будущим локальным и возможно международным прокатом. Сейчас идут поиски финансирования.

Создатели опубликовали тизер, показывающий атмосферу ленты.

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Фильмы, Кино, Тизер, Смотреть, Ольга Кобылянская, В воскресенье рано зелье копала.
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