Скачать
Суббота, 27.07.2019

В сети появился новый трейлер боевика "Падение ангела" (Видео)

Lionsgate выпустила новый трейлер боевика "Падение ангела" с Джерардом Батлером и Морганом Фрименом в главных ролях. Режиссером фильма выступил Рик Роман Во ("Выстрел в бездну", "Стукач"). По сюжету, агента Секретной службы Майка Баннинга (Джерард Батлер) подставляют и обвиняют в покушении на президента страны, и теперь его разыскивают все спецслужбы. Чтобы очистить свое доброе имя, Баннингу нужно самостоятельно раскрыть реальную террористическую угрозу. В украинский прокат картина выйдет 22 августа этого года.
112.ua
Фото: instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Кино, Фильм, Джерард Батлер, Lionsgate, Морган Фримен, Падение ангела.
11:36 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь