В сети появился новый трейлер боевика "Падение ангела" (Видео)

Lionsgate выпустила новый трейлер боевика "Падение ангела" с Джерардом Батлером и Морганом Фрименом в главных ролях. Режиссером фильма выступил Рик Роман Во ("Выстрел в бездну", "Стукач"). По сюжету, агента Секретной службы Майка Баннинга (Джерард Батлер) подставляют и обвиняют в покушении на президента страны, и теперь его разыскивают все спецслужбы. Чтобы очистить свое доброе имя, Баннингу нужно самостоятельно раскрыть реальную террористическую угрозу. В украинский прокат картина выйдет 22 августа этого года.