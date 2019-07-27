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В сети появился первый кадр биографической драмы "Сиберг" с Кристен Стюарт

В сети появился первый кадр биографической драмы "Сиберг" с Кристен Стюарт
09:56 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Пока поклонники Кристен Стюарт ожидают премьеру перезагрузки "Ангелов Чарли", создатели биографической драмы "Сиберг" представляют первый кадр с актрисой.

Фильм основан на реальной истории актрисы Джин Сиберг и политическом скандале вокруг ее персоны. В 70-ых годах она активно боролась за права афроамериканцев и поддерживала партию "Черные пантеры", из-за чего впоследствии столкнулась с противодействием ФБР, которые пытались опорочить ее репутацию.

Эта борьба вынудила актрису пройти курс реабилитации, однако в 1979 году ее тело обнаружили в Париже на заднем сидении автомобиля. Полицейские заключили, что Сиберг покончила жизнь самоубийством, так как в ее крови нашли высокое содержание алкоголя и снотворного.

Беседуя с изданием EW, Кристен Стюарт призналась, что не раз задавалась вопросом, не следят ли покойники за живыми, поскольку это ощущение преследовало ее на съемочной площадке фильма.

 
 
 
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Une première #image de #KristenStewart dans la peau de #JeanSeberg https://www.cinechronicle.com/2019/07/premier-cliche-de-kristen-stewart-en-jean-seberg-122302/ #biopic #thriller #seberg

Публикация от CineChronicle.com (@cinechronicle)

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"Если на съемках случалось что-то жуткое, я всегда приписывала это ей. Пока мы работали над картиной, я успела подружиться с ней в воображении. Зайди она в эту комнату, я бы почувствовала себя ее сестрой. Скажи о ней кто-то дурное слово, я бы за нее заступилась. Такое ощущение, будто я знала ее", — рассказала актриса.

Премьера "Сиберг" состоится в рамках Венецианского кинофестиваля.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Кристен Стюарт, Актриса, Драма, Венецианский фестиваль, Венецианский фестиваль 2019.
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