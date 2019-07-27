В сети появился первый кадр биографической драмы "Сиберг" с Кристен Стюарт

Новости культуры: Пока поклонники Кристен Стюарт ожидают премьеру перезагрузки "Ангелов Чарли", создатели биографической драмы "Сиберг" представляют первый кадр с актрисой.

Фильм основан на реальной истории актрисы Джин Сиберг и политическом скандале вокруг ее персоны. В 70-ых годах она активно боролась за права афроамериканцев и поддерживала партию "Черные пантеры", из-за чего впоследствии столкнулась с противодействием ФБР, которые пытались опорочить ее репутацию.

Эта борьба вынудила актрису пройти курс реабилитации, однако в 1979 году ее тело обнаружили в Париже на заднем сидении автомобиля. Полицейские заключили, что Сиберг покончила жизнь самоубийством, так как в ее крови нашли высокое содержание алкоголя и снотворного.

Беседуя с изданием EW, Кристен Стюарт призналась, что не раз задавалась вопросом, не следят ли покойники за живыми, поскольку это ощущение преследовало ее на съемочной площадке фильма.

"Если на съемках случалось что-то жуткое, я всегда приписывала это ей. Пока мы работали над картиной, я успела подружиться с ней в воображении. Зайди она в эту комнату, я бы почувствовала себя ее сестрой. Скажи о ней кто-то дурное слово, я бы за нее заступилась. Такое ощущение, будто я знала ее", — рассказала актриса.

Премьера "Сиберг" состоится в рамках Венецианского кинофестиваля.