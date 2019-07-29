Сериал "Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон

Новости культуры: Дату премьеры сериала и детали сюжета авторы сериала пока не называют.

Сервис Hulu объявил о продлении сериала "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale) на четвертый сезон. Об этом сообщает издание Variety.

"Hulu продлил "Рассказ служанки" на четвертый сезон", - говорится в сообщении.

Третий сезон все еще выходит в эфир.

Сериал основан на одноименном романе писательницы Маргарет Этвуд. События разворачиваются в будущем в вымышленном тоталитарном обществе - расположенной на территории современных США Республике Галаад, которая фактически является псевдорелигиозной теократиею.

В будущем только одна из ста женщин может родить здорового ребенка, поэтому таких женщин собирают в специальные лагеря, где их готовят к единой цели - зачать и родить ребенка для офицеров, чьи жены не способны это сделать.