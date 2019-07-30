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Предсказание сбылось: актер Финн Джонс еще в 5 сезоне знал детали финала "Игры престолов"

Предсказание сбылось: актер Финн Джонс еще в 5 сезоне знал детали финала "Игры престолов"
18:47 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры: Почему то не все обращают внимание на "проходные" интервью актеров.

Они порой оказываются более чем интересные - так, например, Финн Джонс в одном из своих интервью еще в 2015 году верно предсказал, чем закончится "Игра престолов".

еще в 2015, в разгар 5 сезона, когда шоураннеры еще следовали оригинальным сюжетам из книг Джорджа Р. Мартина, Финн Джонс, который в сериале играл Лораса Тирелла, дал интервью изданию Vulture. В беседе с журналистами актер высказал несколько теорий, прогнозов и просто пожеланий по поводу концовки "Игры престолов" - и, что самое удивительное, почти все оказались верными хотя бы отчасти.

В середине 5 сезона, когда журналисты Vulture взяли это интервью у Финна, его персонаж, Лорас, был вполне себе жив, а сценаристы брали за основу сериала книги Джорджа Р. Мартина (от канона в силу отсутствия оного им пришлось отойти в 6 сезоне, пустившись в самостоятельное плавание).

Вот что предсказал Финн Джонс:

"Я бы хотел увидеть, как Лораса искалечат Воробьи".

Это действительно случилось - в сцене непосредственно перед смертью персонажа.

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"И, может, Тиреллы заключат с кем-то еще альянс? Наверное, им стоит объединиться с Мартеллами, чтобы избавиться от Ланнистеров и готовиться к войне с Севером. Потому что Мартеллы и Тиреллы схожи в амбициях и принципах, и, мне кажется, ненависть к Ланнистерам должна их объединить".

Эта теория тоже оказалась верной - Оленна Тирелл заключила альянс с Элларией Сэнд и Мартеллами, чтобы отомстить Ланнистерам.

"И потом, если Мартеллы и Тиреллы объединятся, к ним может присоединиться и Дейенерис. Они будут представлять огонь - это ведь "Песнь льда и огня", так что, мне кажется, два противоположных элемента должны столкнуться".

И действительно - Мартеллы и Тиреллы встретились с Дейенерис, чтобы договориться об альянсе.

"А еще нужно избавиться от Трона. Вот это я бы хотел увидеть в финале сериала, но это, конечно, утопия. Посмотрим!"

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Финн абсолютно верно предположил, что Трон будет уничтожен, но актер думал, что его каким-то образом уничтожит Бран - а мы теперь знаем, что заслуга принадлежит дракону.

"Я надеюсь, что Бран уничтожит трон и отдаст власть обратно королевствам. А сам будет править с небольшим советом - Бриенной, Тирионом, может, кем-то из Тиреллов. Они будут восстанавливать мир после разрушительной войны, накрывшей Вестерос и убившей множество людей".

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Финал, Сериал, Игра престолов, Финн Джонс.
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