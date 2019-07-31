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Среда, 31.07.2019

В Сети появился трейлер пятого сезона сериала "Заточенные кепки" (Видео)

Телеканал BBC опубликовал первый трейлер пятого сезона сериала Стивена Найта "Заточенные кепки". Видео появилось на канале BBC в Youtube. Члены банды "Заточенные кепки" братья Шелби возвращаются с войны. Главарь банды Томас Шелби пытается легализовать бизнес. Актеры: Киллиан Мерфи, Хелен Мак-Крори, Пол Андерсон, Софи Рандл, Нед Деннеги и другие. Ожидается, что долгожданный новый сезон выйдет в конце этого года на BBC One.
Укринформ
Фото: pinterest.com
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12:47 Сегодня Телеграф
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