В Сети появился трейлер пятого сезона сериала "Заточенные кепки" (Видео)

Телеканал BBC опубликовал первый трейлер пятого сезона сериала Стивена Найта "Заточенные кепки". Видео появилось на канале BBC в Youtube. Члены банды "Заточенные кепки" братья Шелби возвращаются с войны. Главарь банды Томас Шелби пытается легализовать бизнес. Актеры: Киллиан Мерфи, Хелен Мак-Крори, Пол Андерсон, Софи Рандл, Нед Деннеги и другие. Ожидается, что долгожданный новый сезон выйдет в конце этого года на BBC One.