Один из персонажей мультфильма о наглом тигре заговорит голосом Шерлока

Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч также согласился подарить свой голос одному из персонажей нового мультфильма "Тигр, который пришел выпить чаю".
Как сообщает The Guardian, в озвучке также примет участие Дэвид Ойелоуо ("Дворецкий").
Анимационный фильм будет снят на основе популярной детской книги Джудит Керр, которая была впервые опубликована в 1968 году. Таким образом авторы мультфильма решили почтить память писательницы, которая скончалась в мае 2019 года.
Книга рассказывает о наглом тигре, который приходит в гости к девочке Софи.
Хронометраж мультфильма составит 30 минут, он будет показан на британском телевидении в канун Рождества.