Один из персонажей мультфильма о наглом тигре заговорит голосом Шерлока

Новости культуры: Персонаж мультфильма "Тигр, который пришел выпить чаю" заговорит голосом Бенедикта Камбербэтча.

Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч также согласился подарить свой голос одному из персонажей нового мультфильма "Тигр, который пришел выпить чаю".

Как сообщает The Guardian, в озвучке также примет участие Дэвид Ойелоуо ("Дворецкий").

Анимационный фильм будет снят на основе популярной детской книги Джудит Керр, которая была впервые опубликована в 1968 году. Таким образом авторы мультфильма решили почтить память писательницы, которая скончалась в мае 2019 года.

Книга рассказывает о наглом тигре, который приходит в гости к девочке Софи.

Хронометраж мультфильма составит 30 минут, он будет показан на британском телевидении в канун Рождества.