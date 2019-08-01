Опубликован сюжет и трейлер "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Видео)

Новости культуры: В новой части серии фильмов "Форсаж" появился новый герой, которого сыграет Идрис Эльба.

Поклонники культового фильма "Форсаж" уже сегодня, 1 августа, смогут насладиться девятой частью, которая называется "Форсаж: Гоббс и Шоу". Еще в апреле сеть облетел новый официальный трейлер киноленты.

Также в представленном тизере показано значительно больше экшн-моментов, чем в предыдущем. В фильме есть все моменты, которые ждут настоящие ценители боевиков, а именно – погоня, взрывы, перестрелка. Однако режиссеры не забыли об еще одной важной составляющей – шутках.

В центре событий Деккард Шоу (Джейсон Стэтхэм), его сестра Хэтти (Ванесса Кирби), главный преступник Брикстон (Идрис Эльба) и Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон).

По сюжету, сестра Шоу украла у Брикстона вирус, который может уничтожить половину человечества. Преступник заметил пропажу и отправился на поиски важной потери. Чтобы преодолеть врага и спасти планету от уничтожения семействам Шоу и Хоббс придется объединиться и работать вместе. Для выполнения миссии новосозданная команда будет владеть самыми быстрыми автомобилями, самым могущественным оружием, а также помощью матерей главных героев.