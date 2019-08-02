Варшавский кинофестиваль 2019: фильм об украинских моряках "U-311: Черкассы" вошел в конкурс

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Украинско-польская лента "U-311: Черкассы" режиссера Тимура Ященко вошла в главный конкурс 35-го Варшавского международного кинофестиваля, в рамках которого и состоится его международная премьера.

"Очень приятно, что в этом году Украина снова будет достойно представлена на Варшавском международном кинофестивале. В прошлом году в различных программах участие в этом фестивале приняли четыре украинские картины, созданные при поддержке Госкино, а одна вернулась с Гран-при в своей программе", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

В этом году, Варшавский международный кинофестиваль пройдет с 11 по 20 октября.

Напомним, фильм рассказывает о судьбе двух моряков во время аннексии Крыма, которые несут службу на корабле "Черкассы" (U 311). В течение трех недель в марте 2014 оборону на озере Донузлав держали 48 моряков "Черкасс" из экипажа общей численностью 65 человек. Корабль Украине еще не вернули.

Консультантом во время съемок фильма был командир "Черкасс" Юрий Федаш. Сейчас он - офицер командования ВМС Вооруженных сил Украины, капитан 2-го ранга.