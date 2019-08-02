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Варшавский кинофестиваль 2019: фильм об украинских моряках "U-311: Черкассы" вошел в конкурс

Варшавский кинофестиваль 2019: фильм об украинских моряках "U-311: Черкассы" вошел в конкурс
19:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры: Об этом сообщает Госкино в Facebook.

Украинско-польская лента "U-311: Черкассы" режиссера Тимура Ященко вошла в главный конкурс 35-го Варшавского международного кинофестиваля, в рамках которого и состоится его международная премьера.

"Очень приятно, что в этом году Украина снова будет достойно представлена на Варшавском международном кинофестивале. В прошлом году в различных программах участие в этом фестивале приняли четыре украинские картины, созданные при поддержке Госкино, а одна вернулась с Гран-при в своей программе", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

В этом году, Варшавский международный кинофестиваль пройдет с 11 по 20 октября.

Напомним, фильм рассказывает о судьбе двух моряков во время аннексии Крыма, которые несут службу на корабле "Черкассы" (U 311). В течение трех недель в марте 2014 оборону на озере Донузлав держали 48 моряков "Черкасс" из экипажа общей численностью 65 человек. Корабль Украине еще не вернули.

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Консультантом во время съемок фильма был командир "Черкасс" Юрий Федаш. Сейчас он - офицер командования ВМС Вооруженных сил Украины, капитан 2-го ранга.

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Видео, Трейлер, U-311: Черкассы, Варшавский кинофестиваль 2019.
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