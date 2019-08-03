Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены

Новости культуры: Американская актриса Анджелина Джоли присоединилась к киновселенной Marvel и снимется в фильме "Вечные".

Фильм рассказывает о расе суперлюдей, предки которых создали Землю. Они вынуждены следить за порядком и защищать Землю от Девиантов. В фильме покажут сражение Вечных с врагами.

Кого же в фильме "Вечные" сыграет Анджелина Джоли? Актрисе досталась роль Тены - сильной, выносливой, стойкой и ловкой героини, передает People.

"Мои тренировки включают в себя все, от мечей до балета. Моя героиня - воин. Мне придется очень много работать, чтобы дать киновселенной Marvel именно ту Тену, которую она заслуживает", - рассказала Джоли.

Реакция детей Анджелины Джоли на ее участие в съемках фильма Marvel - очень милая: "Что действительно трогает меня, так это их желание видеть меня сильной. Они просто счастливы, что я буду такой и как следует повеселюсь".