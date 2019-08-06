Мистический сериал "ОА" закрыли после второго сезона

Новости культуры: Стриминговый сервис Netflix закрыл мистический сериал "ОА" после второго сезона, премьера которого состоялась 22 марта этого года.

Причины закрытия сериала не уточняются.

В Netflix отметили, что планируют дальше сотрудничать с создателями сериала над другими проектами.

По сюжету слепая девушка Прейри Джонс пропадает неизвестно куда на семь лет, после чего возвращается к своей семье с отличным зрением и множеством тайн. По ее словам, она все время находилась поблизости.

Зрители и критики тепло встретили шоу, доказательством чего служат рейтинги: на сайте RottenTomatoes.com оценки первого и второго сезона составляют 77% и 92% соответственно.