Disney снимает новую версию фильма "Один дома"

Новости культуры: Две первые части культовой киноленты 90-х "Один дома" пользуются большим успехом сегодня.

На большие экраны вернется любимая новогодняя комедия миллионов. Кинокомпания Disney совместно с киностудией 20th Century Fox работают на сиквелом к культовой киноленте "Один дома". Новая часть станет продолжением двух предыдущих, но никак не римейком. Над сценарием уже работают известные американские комики.

Однако немало поклонников все же ждали продолжения истории от знаменитого режиссера и непревзойденного актерского состава. Мечта поклонников семейной комедии осуществилась, потому что, как сообщает издание The Hollywood Reporter, за перезапуск фильма "Один дома" взялась киностудия Disney.

К слову, ранее сеть заполонил ролик Актер Маколей Калкин повторил смешные кадры из фильма "Один дома": видео от Google, в котором Маколей Калкин сидит за знаменитым столом и ужинает полуфабрикатами в ожидании грабителей. Через три дня после публикации на YouTube-канале видео набрало более 18 миллионов просмотров.

Как отмечается в источнике, история об отважном мальчике, который остался сам дома, получит так называемое продолжение. Киностудии 20th Century Fox и Disney готовят ребут (перезапуск) фильма. Известно, что они уже начали разработку части, которая станет перезагрузкой. Сценаристами культовой киноленты станут комики американского шоу Saturday Night Live ("В прямом эфире субботним вечером") Микки Дей и Стритер Сейделл. Что касается актерского состава, известно, что в киноленте будет сниматься Уилл Фарелл. Также авторы проводят переговоры с Мелиссой Маккарти.

Новая версия фильма "Один дома" появится на стриминговом сервисе Disney, который представители компании запустит уже в ноябре 2019 года.