Квентин Тарантино рассказал, как снимет свой следующий последний фильм

Новости культуры:При этом, как отмечал ранее Тарантино, по завершении карьеры режиссера он охотно попробовал бы себя пишущим книги или сценарии для театра.

Квентин Тарантино намерен снять десятый фильм, которым поставит точку в своей режиссерской карьере. Пока у него нет конкретных идей сюжета или жанра, но определенная концепция уже нарисовалась. И, похоже, у режиссера действительно большие планы.

Об этом Тарантино рассказал в ходе пресс-конференции в Москве, где гостит в дни премьеры его новой картины "Однажды в Голливуде". Свой следующий фильм он видит не только финальным аккордом, но и эпилогом всей карьеры.

"Если рассматривать всю мою фильмографию как один фильм, то "Однажды в Голливуде" - это большая ошеломительная кульминация. А следовательно, последний, десятый, должен стать эпилогом всей моей карьеры, ее финальным аккордом", - пояснил он.

"Я думаю, что в плане кино я достиг конца пути. Но я вижу себя пишущим книги, начну писать для театра, поэтому креативная деятельность на этом не завершится. Я просто думаю, что отдал все, что должен был дать фильмам", - признавался режиссер.