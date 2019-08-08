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Четверг, 08.08.2019
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Квентин Тарантино рассказал, как снимет свой следующий последний фильм

Квентин Тарантино рассказал, как снимет свой следующий последний фильм
15:10 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:При этом, как отмечал ранее Тарантино, по завершении карьеры режиссера он охотно попробовал бы себя пишущим книги или сценарии для театра.

Квентин Тарантино намерен снять десятый фильм, которым поставит точку в своей режиссерской карьере. Пока у него нет конкретных идей сюжета или жанра, но определенная концепция уже нарисовалась. И, похоже, у режиссера действительно большие планы. 

Об этом Тарантино рассказал в ходе пресс-конференции в Москве, где гостит в дни премьеры его новой картины "Однажды в Голливуде". Свой следующий фильм он видит не только финальным аккордом, но и эпилогом всей карьеры.

"Если рассматривать всю мою фильмографию как один фильм, то "Однажды в Голливуде" - это большая ошеломительная кульминация. А следовательно, последний, десятый, должен стать эпилогом всей моей карьеры, ее финальным аккордом", - пояснил он. 

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"Я думаю, что в плане кино я достиг конца пути. Но я вижу себя пишущим книги, начну писать для театра, поэтому креативная деятельность на этом не завершится. Я просто думаю, что отдал все, что должен был дать фильмам", - признавался режиссер.

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Кино, Фильм, Квентин Тарантино, Последний фильм, Финальный фильм.
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