Появился трейлер и сюжет мультфильма "Angry Birds в кино 2" (Видео)

Первый трейлер к анимационной кинокартины для детей и взрослых "Angry Birds в кино 2" (The Angry Birds Movie 2) покорил сеть еще в феврале 2019 года, а уже сегодня мы увидим его премьеру. Создателем комедийного мультфильма стала кинокомпания Sony Pictures Entertainment. По сюжету, в начале второй части все превращается в лед. Птица Зета лежит на матрасе в бассейне, который покрыт льдом, и пытается достать для себя обед. Рыбка, которую он хочет съесть, замерзла в кубике льда, а палочка, которую он мечтает заставить освободить его собачку, также обледенела. Режиссером мультфильма The Angry Birds Movie 2 стал карикатурист Туроп ван Орман, а в кресло сценариста сел Питер Экерман.