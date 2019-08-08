Церемония вручения кинопремии "Эмми" пройдет без ведущего

Новости культуры:Руководитель одного из департаментов компании Fox Чарли Коллиер заявил о том, что церемония вручения наград Эмми в этом году пройдет без ведущих.

Церемония вручения телевизионной премии "Эмми" в этом году пройдет без ведущего. Так же поступили и на "Оскаре" в феврале этого года.

Об этом заявил глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер на пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков, пишет USA Today. По его словам, они рассмотрели множество кандидатов на роль ведущего. "Но мы пришли к выводу, что в этом году, когда мы уделяем внимание такому большому числу шоу, стратегическим решением будет провести "Эмми" без ведущего", - добавил он.

Последний раз премию "Эмми" вручали без ведущего 16 лет назад - в 2003 году. Без него обошлись и в 1975 году, и в 1998 году.

Напомним, что ранее были названы номинанты на премию "Эмми". Среди которых - финальный сезон "Игры престолов" и сериал "Чернобыль". Победители станут известны 22 сентября, когда состоится 71-я церемония вручения премии "Эмми".