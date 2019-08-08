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Четверг, 08.08.2019

В Сети появился тизер фильма "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество" (Видео)

Государственное агентство Украины по вопросам кино обнародовало тизер детской сказки режиссера Михаила Кострова "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое". Как сообщает пресс-служба агентства, тизер можно посмотреть на YouTube. Спродюсировал картину Евгений Дяченко. Сценарий написал Сашко Лирник (Александр Власюк) по мотивам своего произведения "О старом казаке, рождественском черте, четырех рогах и казацком роде". 
Укринформ
Фото: pixabay.com
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Фильмы, Кино, Сериалы, Адская Хоругвь, Казацкое Рождество.
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