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В сети появился новый трейлер сериала "Карнивал Роу" (Видео)

В сети появился новый трейлер сериала "Карнивал Роу" (Видео)
01:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Вскоре на сервисе Amazon Prime пройдет премьера американского веб-сериала "Карнивал Роу" (Carnival Row).

Об этом свидетельствует свежий трейлер, который создатели сериала показали в сети. В главных ролях картины непревзойденная Кара Делевинь и Орландо Блум. 

Официальный трейлер к первому сезону сериала "Карнивал Роу" создатели проекта опубликовали на YouTube-канале компании.

По сюжету, веб-сериал рассказывает о волшебном мире, в котором живут мифические существа. Все они покинули свои земли из-за войны. Так, расследовать серийные убийства, которые случаются в волшебном мирее, берутся фея-беженка и детектив, который специализируется в такой отрасли.

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Главные роли исполнили Кара Делевинь и Орландо Блум. В режиссерском кресле сидел Пол Макгиган. Премьера веб-сериала на потоковом сервисе Amazon запланирована на 30 августа.

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Все по теме:

Орландо Блум, Трейлер, Кара Делевинь, Карнивал Роу, Carnival Row.
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