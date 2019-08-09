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ТОП-10 выдающихся фильмов с Одри Хепберн

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ТОП-10 выдающихся фильмов с Одри Хепберн
10:22 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:9 августа — день рождения Одри Тоту, которую еще в самом начале карьеры кинокритики называли "самой перспективной актрисой французского кино".

  • 1

    В 1998 году Одри победила в конкурсе юных дарований, благодаря чему получила первую заметную роль в кино — в фильме "Салон красоты „Венера“" (1999) Тони Маршалла. После выхода фильма актрису заметили критики, и её карьера стала стремительно развиваться.

  • 2

    Зрителям во всем мире Тоту известна как главная героиня фильма "Амели" (2001) режиссера Жана-Пьера Жене. Главная героиня картины Амели Пулен и все, что с ней связано, стала объектом поклонения во многих странах. Родители стали называть именем Амели своих новорожденных девочек. Кафе "Две мельницы", действительно существующее на Монмартре, стало после выхода фильма пользоваться огромной популярностью.

  • 3

    Даже лента "Взмах крыльев мотылька" (2000), где Тоту снялась за год до "Амели", была воспринята публикой и рекламировалась прокатчиками как "Амели-2".

  • 4

    В 2002 году в прокат выходит фильм Летиции Коломбани "Любит — не любит", где актриса играет официантку, влюбленную в своего женатого соседа.

  • 5

    В 2004 году Тоту снялась в главной роли еще в одном фильме Жене — "Долгая помолвка", рассказывающем историю девушки, ищущей своего исчезнувшего жениха в годы Первой мировой.

  • 6

    Следующим успехом стала главная роль в фильме "Код да Винчи" (2006), в котором Тоту снялась вместе с Томом Хэнксом.

  • 7

    В 2007-м в прокат вышел фильм "Просто вместе", где трое главных героев, которым не слишком повезло ни с семьей, ни с характером, неожиданно обретают гармонию и вкус к жизни.

  • 8

    В 2009 году Тоту сыграла легендарную Коко Шанель в полнометражном фильме-биографии "Коко до Шанель" о времени, когда она еще не была знаменитой законодательницей мод.

  • 9

    Экранизация романа Бориса Виана "Пена дней" (2013) повествует о трагической истории любви Колена (Ромен Дюрис) и Хлои (Одри Тоту).

  • 10

    В этом же году на экраны выходит фильм "Китайская головоломка" (2013), где актеры вновь сыграли вместе.

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Фильмы, Кино, День рождения, Актриса, Одри Хепберн.
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