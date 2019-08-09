ТОП-10 выдающихся фильмов с Одри Хепберн

1 В 1998 году Одри победила в конкурсе юных дарований, благодаря чему получила первую заметную роль в кино — в фильме "Салон красоты „Венера“" (1999) Тони Маршалла. После выхода фильма актрису заметили критики, и её карьера стала стремительно развиваться.

2 Зрителям во всем мире Тоту известна как главная героиня фильма "Амели" (2001) режиссера Жана-Пьера Жене. Главная героиня картины Амели Пулен и все, что с ней связано, стала объектом поклонения во многих странах. Родители стали называть именем Амели своих новорожденных девочек. Кафе "Две мельницы", действительно существующее на Монмартре, стало после выхода фильма пользоваться огромной популярностью.

3 Даже лента "Взмах крыльев мотылька" (2000), где Тоту снялась за год до "Амели", была воспринята публикой и рекламировалась прокатчиками как "Амели-2".

4 В 2002 году в прокат выходит фильм Летиции Коломбани "Любит — не любит", где актриса играет официантку, влюбленную в своего женатого соседа.

5 В 2004 году Тоту снялась в главной роли еще в одном фильме Жене — "Долгая помолвка", рассказывающем историю девушки, ищущей своего исчезнувшего жениха в годы Первой мировой.

6 Следующим успехом стала главная роль в фильме "Код да Винчи" (2006), в котором Тоту снялась вместе с Томом Хэнксом.

7 В 2007-м в прокат вышел фильм "Просто вместе", где трое главных героев, которым не слишком повезло ни с семьей, ни с характером, неожиданно обретают гармонию и вкус к жизни.

8 В 2009 году Тоту сыграла легендарную Коко Шанель в полнометражном фильме-биографии "Коко до Шанель" о времени, когда она еще не была знаменитой законодательницей мод.

9 Экранизация романа Бориса Виана "Пена дней" (2013) повествует о трагической истории любви Колена (Ромен Дюрис) и Хлои (Одри Тоту).