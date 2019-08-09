Disney выпустит ремейк на мультик "Леди и Бродяга"

Новости культуры:Компания Disney вновь взялась за съемки ремейка культового мультфильма "Леди и Бродяга".

Похоже, что представители компании Disney не на шутку увлеклись совершенствованием своих предыдущих популярных работ. Так, в скором времени на большой экран выйдет адаптация еще одного любимого мультфильма старших поколений "Леди и Бродяга".

За последние несколько лет киноадаптации известных фильмов и анимационных картин получили большую популярность.

Так, недавно Disney презентовал римейк "Короля Льва", который собрал немалые суммы в прокате “Король Лев” собрал в прокате 1 миллиард долларов за рекордно малый отрезок времени: детали за рекордно малый отрезок времени. А уже вскоре, как сообщает издание People, кинокомпания снова представит новую работу.

Под прицелом оказался мультфильм "Леди и Бродяга", премьера которого состоялась еще в 1955 году. Как отмечается в источнике, создатели будущей картины уже выбрали актеров для главных ролей. Так, Бродягу будет озвучивать Джастин Теру, а роль Леди досталась Тессе Томпсон.