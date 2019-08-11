"Леди и Бродяга": кто озвучит героев киноадаптации мультфильма

Новости культуры:Похоже, что представители компании Disney не на шутку увлеклись совершенствованием своих предыдущих популярных работ.

В сети появились первые кадры киноадаптации классического мультфильма студии Disney "Леди и Бродяга".

Журнал People опубликовал фото собак, которые появятся в новом фильме, а также актеров, задействованных в их озвучке.

Режиссером ремейка выступит Чарли Бин, а сам фильм должен выйти на стриминговом сервисе Disney, который запустится в 2019 году.

В частности, на снимках можно увидеть таких персонажей, как Леди (Тесса Томпсон), Бродяга (Джастин Теру), Трасти (Сэм Эллиотт), Джок (Эшли Дженсен), Пэгг (Жанель Монэ) и Бул (Бенедикт Вонг).