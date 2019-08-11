"Мистер Робот": в сети появился тизер финального сезона сериала

В сети появился новый тизер финального сезона сериала "Мистер Робот", главную роль в котором играет звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек. Подробностей сюжета будущих серий пока нет. Премьера четвертого сезона сериала "Мистер Робот", который будет состоять из 12 эпизодов, запланирована на 10 октября 2019 года.