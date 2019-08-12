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Но это не точно: Локи появится в четвертом "Торе"

Но это не точно: Локи появится в четвертом "Торе"
17:13 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:По данным инсайдеров, фильм "Тор: Любовь и гром" будет связан с сюжетом сериала "Локи", который выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

Предполагается, что в финале шестисерийного проекта Локи вернется в основную временную линию франшизы и появится в четвертом фильме о Торе. Вместе с собой Локи принесет и молот Мьельнир, уничтоженный Хелой в фильме "Тор: Рагнарек". Именно так Джейн Фостер станет новым Тором.

Сюжет сериала "Локи" не раскрывается. Проект про бога-трикстера может ответить на один из вопросов, оставшихся после фильма "Мстители: Финал", — получается, что Локи все-таки жив из-за действий Мстителей в прошлом? Куда он отправился, украв Тессеракт? Раньше появлялась информация о том, что сериал расскажет о путешествиях бога по человеческой истории.

Майкл Валдрон написал сценарий сериала и выступает в качестве шоураннера проекта, а Том Хиддлстон вернется к роли Локи.

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Хиддлстон сыграл персонажа в шести фильмах франшизы. Четвертого "Тора" вновь поставит Тайка Вайтити. К своим ролям в фильме вернутся Крис Хэмсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон.

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Кино, Фильм, Том Хиддлстон, Тор, Локи.
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